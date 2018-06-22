Українці представили смарт-годинник EMwatch, який вимірює рівень стресу: особливості та ціна

Український стартап Force розпочав продаж унікальних смарт-годинників EMwatch. Головна особливість новинки в тому, що аксесуар вміє визначати рівень стресу користувача та давати рекомендації, як його знизити.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту.

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EMwatch відстежує кров'яний тиск, пульс, кількість пройдених кроків, фази сну (всього 20 параметрів), це вміють робити майже все "розумні" годинники. Проте новинка має і укнікальну функцію – фірмові алгоритми обчислюють рівень стресу власника, а персональний помічник (ведмідь зі штучним інтелектом) дасть користувачам рекомендації, як його знизити.



Годинники EMwatch мають вбудованого помічника зі штучним інтелектом

Це можуть бути загальні поради, або годинник порекомендує заспокоїтися, оскільки у користувача підвищився тиск, або EMwatch отримали інші сигнали, які свідчать про підвищення стресу. Їх можна побачити на екрані пристрою або в додатку для смартфона.

Представники Force говорять, що годинники з акумулятором на 100 міліампер годин можуть пропрацювати без підзарядки 2,5 тижні. Варто зазначити, що новинка коштує 2 299 гривень.

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