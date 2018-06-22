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Українці представили смарт-годинник EMwatch, який вимірює рівень стресу: особливості та ціна

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Смарт-годинник EMwatch відслідковує рівень стресу
Смарт-годинник EMwatch відслідковує рівень стресу / emotion.family

Український стартап Force розпочав продаж унікальних смарт-годинників EMwatch. Головна особливість новинки в тому, що аксесуар вміє визначати рівень стресу користувача та давати рекомендації, як його знизити.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проекту.

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EMwatch відстежує кров'яний тиск, пульс, кількість пройдених кроків, фази сну (всього 20 параметрів), це вміють робити майже все "розумні" годинники. Проте новинка має і укнікальну функцію – фірмові алгоритми обчислюють рівень стресу власника, а персональний помічник (ведмідь зі штучним інтелектом) дасть користувачам рекомендації, як його знизити.

EMwatch
Годинники EMwatch мають вбудованого помічника зі штучним інтелектом

Це можуть бути загальні поради, або годинник порекомендує заспокоїтися, оскільки у користувача підвищився тиск, або EMwatch отримали інші сигнали, які свідчать про підвищення стресу. Їх можна побачити на екрані пристрою або в додатку для смартфона.

Представники Force говорять, що годинники з акумулятором на 100 міліампер годин можуть пропрацювати без підзарядки 2,5 тижні. Варто зазначити, що новинка коштує 2 299 гривень.

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Теги: Техно Новини України Ґаджети Ціни
Джерело: 24 Канал
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