Українці "проміняли" ноутбуки на смартфони, – цікаве дослідження

Протягом останніх кількох років витрати українців на мобільну техніку вдвічі більше – з 14 до 30 мільярдів гривень. Цікаво, що більша частина цих коштів йде на купівлю смартфонів.

Такими є результати дослідження ринку споживчої електроніки з 2011 по 2017 роки, проведеного групою GfK Ukraine та MOYO.

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А от ноутбуки українці нині купують значно рідше.

При цьому дослідження демонструє, що заразом українські зараз купують значно менше техніки. Пік такого року покупок припав на 2013 рік, тоді наші громадяни купили 3,4 мільйона смартфонів, 4,9 мільйона мобільних телефонів, 1,4 мільйонів ноутбуків та 1,2 мільйона планшетів.

А от у 2015 році був антирекорд щодо купівлі мобільної техніки, у цьому році загалом купили 5,9 мільйона пристроїв.

При цьому вже у 2016 та 2017 роках попит на мобільну техніки збільшився. При цьому зросли продажі саме смартфонів, а попит на ноутбуки практично не змінився. При цьому відсоток купівлі планшетів і мобільних телефонів продовжує знижуватись.

Попит на сматрфони в Україні з кожним роком зростає