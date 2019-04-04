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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Артем Овдієнко

      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!

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      Яна Червона та Олександр Мілютін
      Яна Червона та Олександр Мілютін / Український тиждень

      Поки кандидати сперечаються, хто з них буде кращим гетьманом, на сході України триває війна. Саме там вирішується доля держави.

      Тож не про дебати між Порошенком та Зеленським ми би мали сьогодні в курилках, в маршрутках чи магазинних чергах говорити. Не відеобатли мали б стати головною темою, до якої прикута увага всіх – від пенсіонерів до студентів.

      Читайте також: Втрати на фронті: ким були герої Яна Червона та Олександр Мілютін

      Сьогодні в Харкові в останню путь провели кулеметницю Яну Червону – маму двох дітей. Жінка відчула себе українкою лише у 2014 році, тоді вона добровільно пішла боронити свою країну від російської навали. Але в її бліндаж влучила російська 120-міліметрова міна, заборонена Мінськими домовленостями. Українська армія такі давно вже не використовує, через регулярні перевірки ОБСЄ. А росіянам закон не писаний, тому вони й гатять з великокаліберних мінометів, щоб мати змогу перебити перекриття бліндажів української армії і вбивати українців.

      Яна Червона
      Яна Червона

      Ця міна забрала життя двох українців. Окрім Яни Червоної загинув і її побратим 50-річний молодший сержант Олександр Мілютін. Його в останню путь провели в Бахмуті.

      Олександ Мілютін
      Олександр Мілютін

      Цей весняний сонячний день став чорним для їхніх побратимів, які ховали загиблих товаришів. Чорним він назавжди буде і для двох дітей Яни, які вірять, що їхня мама тепер янгол на небі.

      Яна Черона з двома дітками
      Вдома на Яну чекали чоловік та двоє дітей

      Але цей день не став чорним для нас з вами, які завмерли в очікуванні дебатів між  нашими кандидатами. Один з яких обіцяв "завершити війну за лічені години", а інший просто пропонує "припинити стріляти". І когось з цих двох ми обов'язково оберемо, от тільки це вже не буде ані вибором Олександра Мілютіна, ані вибором Яни Червоної, кулеметниці з позивним "Відьма". Янгола, який спостерігає тепер за нами з неба.

      Читайте також: Кулеметниця Яна Червона загинула на Донбасі

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Війна на Донбасі Втрати Війна Публікації
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