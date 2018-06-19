Українці розробили додаток доповненої реальності: чим зацікавить новинка

До річниці безвізового режиму українська студія Indium Lab розробила додаток доповненої реальності, який покаже логотип країни Ukraine NOW на біометричному паспорті українців.

Про це повідомляє MC Today.

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Розробники вже інтегрували додаток в Facebook Messenger. Аби побачити логотип на паспорті не потрібно інсталювати додаткові програми, варто перейти із телефону за посиланням і навести камеру на обкладинку біометричного паспорта. Варто зазначити, що логотип Ukraine NOW з’явиться одразу під гербом України.

Тепер, вирушаючи в подорожі по Європі та світі, ви завжди зможете продемонструвати оточуючим новий бренд України буквально в один клік,

– наголосив співзасновник Indium Lab Ярослав Каплан.

Також розробник запевняє, що студія отримала дозвіл автора логотипу – агентства Banda та автора шрифту – Кирила Ткачова на створення подібного додатку та використання в ньому їх авторської роботи.

Варто зазначити, що в травні рекламне агентство Banda створило логотип України, який викликав безліч обговорень в соціальних мережах серед українців. Багатьом логотип не сподобався, вони навіть порівняли його з логотипом PornHub Gay.

Як працює додаток з логотипом країни Ukraine NOW – дивіться відео

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