12:06
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Українці розробили додаток доповненої реальності: чим зацікавить новинка

214 Читать новость на русском
Українці розробили додаток доповненої реальності
Українці розробили додаток доповненої реальності / banda.agency

До річниці безвізового режиму українська студія Indium Lab розробила додаток доповненої реальності, який покаже логотип країни Ukraine NOW на біометричному паспорті українців.

Про це повідомляє MC Today.

Читайте також: "Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку: як вона працює

Розробники вже інтегрували додаток в Facebook Messenger. Аби побачити логотип на паспорті не потрібно інсталювати додаткові програми, варто перейти із телефону за посиланням і навести камеру на обкладинку біометричного паспорта. Варто зазначити, що логотип Ukraine NOW з’явиться одразу під гербом України.

Тепер, вирушаючи в подорожі по Європі та світі, ви завжди зможете продемонструвати оточуючим новий бренд України буквально в один клік,
– наголосив співзасновник Indium Lab Ярослав Каплан.

Також розробник запевняє, що студія отримала дозвіл автора логотипу – агентства Banda та автора шрифту – Кирила Ткачова на створення подібного додатку та використання в ньому їх авторської роботи.

Варто зазначити, що в травні рекламне агентство Banda створило логотип України, який викликав безліч обговорень в соціальних мережах серед українців. Багатьом логотип не сподобався, вони навіть порівняли його з логотипом PornHub Gay.

Як працює додаток з логотипом країни Ukraine NOW – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Новини України Техно Інтернет Додатки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 58
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 478
Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
сьогодні, 09:00 Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
Тетяна Мартинюк 319
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 322
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1105
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук