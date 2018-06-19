Українці розробили додаток доповненої реальності: чим зацікавить новинка
До річниці безвізового режиму українська студія Indium Lab розробила додаток доповненої реальності, який покаже логотип країни Ukraine NOW на біометричному паспорті українців.
Про це повідомляє MC Today.
Читайте також: "Ощадбанк" випустив віртуальну банківську картку: як вона працює
Розробники вже інтегрували додаток в Facebook Messenger. Аби побачити логотип на паспорті не потрібно інсталювати додаткові програми, варто перейти із телефону за посиланням і навести камеру на обкладинку біометричного паспорта. Варто зазначити, що логотип Ukraine NOW з’явиться одразу під гербом України.
Тепер, вирушаючи в подорожі по Європі та світі, ви завжди зможете продемонструвати оточуючим новий бренд України буквально в один клік,
– наголосив співзасновник Indium Lab Ярослав Каплан.
Також розробник запевняє, що студія отримала дозвіл автора логотипу – агентства Banda та автора шрифту – Кирила Ткачова на створення подібного додатку та використання в ньому їх авторської роботи.
Варто зазначити, що в травні рекламне агентство Banda створило логотип України, який викликав безліч обговорень в соціальних мережах серед українців. Багатьом логотип не сподобався, вони навіть порівняли його з логотипом PornHub Gay.
Як працює додаток з логотипом країни Ukraine NOW – дивіться відео
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.