Українці розробили додаток, що допоможе вибрати найдешевші продукти

Українські розробники створили додаток Costless, який допомагає порівнювати ціни у додатки в супермаркетах і визначати найменший чек. Його вже можна завантажити на Google Play, найближчим часом команда обіцяє випустити версію і для iOS.

Про це пише ain.ua.

Аби порівняти ціни, користувачеві треба вибрати список покупок. Далі загальну вартість кошика можна порівняти в супермаркетах.

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Costless працює з декількома великими мережами у Києві – "Ашан", "Фуршет", "МегаМаркет", Novus, Fozzy тощо. Представники проекту відзначають, що ведуть переговори з магазинами "АТБ", "Фора" і "Еко Маркет".

Додаток Costless доступний у Google Play

Ціни в Costless оновлюються щотижня, акції – раз в два дні. Наразі розробники працюють над кошиком покупок, аби користувач міг планувати, підбирати, зберігати і ділитися списками покупок. Costless поки працює лише у Києві. Та вже до липня 2018 команда обіцяє розширити дію додатку по всій Україні.

Розробники працюють над удосконаленням продукту