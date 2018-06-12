Українці розробили пристрій, швидко охолодить будь-який напій

Українські розробники створили ґаджет Chill&Cheers, який за кілька хвилин зможе охолодити будь-яку рідину з точністю до одного градуса. Пристрій може синхронізуватись із смартфоном.

Про це пише ain.ua.

Спочатку розробники планували зробити охолоджувач для вина. Але пізніше команда Chill & Cheers розширила сферу дії на будь-який напій: вино, пиво, горілка, кола, вода, віскі або джин.

Читайте також: Французи розробили кишеньковий ґаджет, який сподобається усім виноманам

Пристрій працює дуже просто – треба залити напій у контейнер та встановити необхідну температуру.

Стартап може синхронізуватись із смартфоном за допомогою мобільного додатку. Цей додаток може підказати вам оптимальну температуру, рекомендованих для подачі того чи іншого напою.

"Вам більше не потрібно мокрого і слизького льоду або холодної води при охолодженні напою. Користуватися Chill & Cheers не складніше, ніж звичайним електричним чайником", – розповів співзасновник Павло Гайдук.

Chill & Cheers швидко охолодить напої

Наразі Chill & Cheers відкрив кампанію зі збору коштів на міжнародній краудфандінговой платформі Indiegogo. Збір коштів триває.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно