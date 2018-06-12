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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Українці розробили пристрій, швидко охолодить будь-який напій

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Ґаджет Chill&Cheers
Ґаджет Chill&Cheers / indiegogo.com

Українські розробники створили ґаджет Chill&Cheers, який за кілька хвилин зможе охолодити будь-яку рідину з точністю до одного градуса. Пристрій може синхронізуватись із смартфоном.

Про це пише ain.ua.

Спочатку розробники планували зробити охолоджувач для вина. Але пізніше команда Chill & Cheers розширила сферу дії на будь-який напій: вино, пиво, горілка, кола, вода, віскі або джин.

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Пристрій працює дуже просто – треба залити напій у контейнер та встановити необхідну температуру.

Стартап може синхронізуватись із смартфоном за допомогою мобільного додатку. Цей додаток може підказати вам оптимальну температуру, рекомендованих для подачі того чи іншого напою.

"Вам більше не потрібно мокрого і слизького льоду або холодної води при охолодженні напою. Користуватися Chill & Cheers не складніше, ніж звичайним електричним чайником", – розповів співзасновник Павло Гайдук.

Chill & Cheers швидко охолодить напої

Наразі Chill & Cheers відкрив кампанію зі збору коштів на міжнародній краудфандінговой платформі Indiegogo. Збір коштів триває.

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Теги: Техно Алкоголь Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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