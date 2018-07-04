Українці розробили технологію, що "оживляє" книжки: відео

Американська IT-компанія Live Animations, офіс розробки якої працює у Києві, працює над розробкою доповненої реальності для дитячих та сімейних брендів в Україні, Німеччині та США.

Нещодавно компанія створила унікальні дитячі книги для американського видавництва Little Hippo, які буквально оживають. Читайте також: У Японії відкрили ресторан віртуальної реальності: захопливі фото Компанія Live Animations працює з іншими компаніями, створюючи унікальні продукти доповненої реальності для дітей. Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно