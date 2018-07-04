Українці розробили технологію, що "оживляє" книжки: відео
Американська IT-компанія Live Animations, офіс розробки якої працює у Києві, працює над розробкою доповненої реальності для дитячих та сімейних брендів в Україні, Німеччині та США.
Нещодавно компанія створила унікальні дитячі книги для американського видавництва Little Hippo, які буквально оживають.
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Компанія Live Animations працює з іншими компаніями, створюючи унікальні продукти доповненої реальності для дітей.
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Джерело: 24 Канал
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