Українці розробили унікальну зарядку, що може дистанційно заряджати пристрої

Українські розробники представили бездротовий зарядний пристрій Technovator XE, який може одночасно заряджати до 8 пристроїв в радіусі 5 метрів.

Про це пише 5 канал.

Пристрій презентували під час конференції GISEC, IOTX & AI в Дубаї.

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Як розповіли розробники, Technovator XE можна під’єднати до звичайної побутової розетки, пристрій може передати енергію на відстань 5,2 м одночасно для восьми пристроїв.

Щоправда, пристрої мають бути одягнені у спеціальні чохли, які вбудовані у приймач. Окрім того, система може визначати пріоритетність і швидкість заряду для кожного з пристроїв за допомогою мобільного додатку.

Technovator XE може заряджати до 8 пристроїв