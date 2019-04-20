10:18
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, 19 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українці рятують життя дитині з рідкісним захворюванням: відео

      1

      У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. Хлопчик бореться з рідкісним захворюванням і, щоб одужати, треба зібрати не підйомну для його родини суму – 135 тисяч євро.

      Аби знайти гроші, містяни організовують акції та благодійні заходи. До прикладу, у маріупольському храмі організували благодійний майстер-клас із розфарбовування писанок. Захід вирішили провести напередодні Великодня. 

      Читайте також: Кинули виклик раку: як фонд "Таблеточки" рятує онкохворих дітей в Україні

      Для того, аби взяти участь в майстер-класі, автори заплатили мінімальний внесок – 70 гривень. Ця маленька сума на маленький крок наблизить хлопчика до одужання.

      Одразу після народження Богдану зробили щеплення від гепатиту. Тоді ж лікарі виявили хворобу – атрезія жовчних шляхів. Хлопчику терміново зробили операцію, але вона пройшла безуспішно.

       
      Атрезія жовчних шляхів – що це?
      Одна з вроджених аномалій жовчних ходів, що зустрічається з частотою – один випадок на 20-30 тисяч немовлят. 

      Провести ще одну операцію погодилися в Бельгії. Але ціну назвали занадто високу – 135 тисяч євро.

      "Для нас, для батьків – це дуже важко. Коли дивишся, як твоя маленька крихітка мучиться на твоїх же очах. Муки такі, що не кожен дорослий витримає. Але у нас Богдан – борець", – розповіла мама хлопчика Олена Фороста.

      Батьки вірять, що силами небайдужих людей, їхній син зможе вижити.

      blog_ava
      У Росії назвали причину, через яку країна готова вийти з Ради Європи
      сьогодні
      1358
      Теги: Новини України Новини Маріуполя Діти і неповнолітні благочинність
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 09:50 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      4009
      Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      сьогодні , 08:59 Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      Блог Медіа 410
      В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      сьогодні , 08:07 В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      1421
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 квітня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 858
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 квітня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 5487
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук