Українці рятують життя дитині з рідкісним захворюванням: відео
У Маріуполі усім містом шукають гроші на спасіння піврічного Богдана Фороста. Хлопчик бореться з рідкісним захворюванням і, щоб одужати, треба зібрати не підйомну для його родини суму – 135 тисяч євро.
Аби знайти гроші, містяни організовують акції та благодійні заходи. До прикладу, у маріупольському храмі організували благодійний майстер-клас із розфарбовування писанок. Захід вирішили провести напередодні Великодня.
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Для того, аби взяти участь в майстер-класі, автори заплатили мінімальний внесок – 70 гривень. Ця маленька сума на маленький крок наблизить хлопчика до одужання.
Одразу після народження Богдану зробили щеплення від гепатиту. Тоді ж лікарі виявили хворобу – атрезія жовчних шляхів. Хлопчику терміново зробили операцію, але вона пройшла безуспішно.
Провести ще одну операцію погодилися в Бельгії. Але ціну назвали занадто високу – 135 тисяч євро.
"Для нас, для батьків – це дуже важко. Коли дивишся, як твоя маленька крихітка мучиться на твоїх же очах. Муки такі, що не кожен дорослий витримає. Але у нас Богдан – борець", – розповіла мама хлопчика Олена Фороста.
Батьки вірять, що силами небайдужих людей, їхній син зможе вижити.