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Українці, що працюють за кордоном, ризикують здоров'ям, – Інститут демографії

240 Читать новость на русском
Трудові мігранти
Трудові мігранти / kaz.tengrinews.kz

Понаднормова робота для трудових мігрантів швидше норма. Такий підхід до побудови робочого графіку веде до дуже високих ризиків для здоров'я.

Про це повідомила в ефірі 24 Каналу науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

За словами вченого, українці значно переробляють за кордоном в гонитві за заробітком. При цьому не важливо, чи працює людина на шкідливому виробництві чи ні, ризики для здоров'я суттєво зростають при постійній перевтомі.

"Понаднормова робота для трудових мігрантів – це, скоріше, норма. Так, там можуть платити навіть дорожче цю понаднормову плату, може бути вище плата, але коли людина інтенсивно працює там місяць, три місяці, буквально маючи один вихідний день, без нормального належного відпочинку, не відновлюючи своє здоров'я, навіть якщо це не якісь щось дуже шкідливі умови праці, може це якась просто рутинна робота, ризики для здоров'я дуже ростуть, тому що людина перевтомлюватися", розповіла Ткаченко.

Ще одна небезпека, за словами Ткаченка полягає в різкій зміні способу життя після повернення заробітчан на батьківщину.

"Коли вони приїжджають додому, якщо вони не працюють, це знову таки великі ризики, оскільки дуже часто тут виникають проблеми з тим же алкоголізмом", розповіла експерт.

Теги: Здоров'я Новини України
Джерело: 24 Канал
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