Українці Соболь та Макаренко вийшли у стартових складах своїх команд у Лізі Європи
Одразу двоє українців потрапили до стартових складів своїх команд у Лізі Європи. Мова йде про Євгена Макаренка та Едуарда Соболя. Матчі розпочалися о 17:55 за київським часом.
Макаренко вийшов у півзахисті бельгійського "Андерлехта" у матчі проти турецького "Фенербахче" на виїзді.
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Соболь теж вийшов у півзахисті чеського "Яблонця" на виїзний матч проти "Астани" у Казахстані. Варто зазначити, що обидва клуби є суперниками київського "Динамо" у групі у Лізі Європи.
Джерело: 24 Канал
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