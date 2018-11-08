Українці Соболь та Макаренко вийшли у стартових складах своїх команд у Лізі Європи

Одразу двоє українців потрапили до стартових складів своїх команд у Лізі Європи. Мова йде про Євгена Макаренка та Едуарда Соболя. Матчі розпочалися о 17:55 за київським часом.

Макаренко вийшов у півзахисті бельгійського "Андерлехта" у матчі проти турецького "Фенербахче" на виїзді.

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Соболь теж вийшов у півзахисті чеського "Яблонця" на виїзний матч проти "Астани" у Казахстані. Варто зазначити, що обидва клуби є суперниками київського "Динамо" у групі у Лізі Європи.