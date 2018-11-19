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      Українці стали частіше купувати нерухомість: дані Мін'юсту

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      Українці частіше купують нерухомість
      Українці частіше купують нерухомість / Shutterstock/Ілюстрація

      У Міністерстві юстиції звітують, що в Україні зросла кількість укладених угод з купівлі-продажу нерухомості.

      Про це йдеться у даних відомства про операції з нерухомим майном в третьому кварталі 2018 року, опублікованих на сайті Міністерства.

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      Що цікаво, щоб оформити договори про купівлю нерухомості, українці частіше звертаються до приватних нотаріусів, ніж до державних.

      Так, згідно зі звітом Мін'юсту, у період з липня до вересня 2018 року державні нотаріуси оформили 14 172 договори на операції з нерухомістю, натомість рахунку приватних ця цифра більша у понад 10 разів – 166 099 договорів.

      Загалом за цей період в Україні уклали 180 172 угоди з нерухомістю. Здебільшого вони стосувались операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

      Нагадаємо, віднедавна зросли суми, які мають сплачувати українці за операції з купівлі-продажу нерухомості.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Ринок нерухомості Міністерство юстиції
      Джерело: 24 канал
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