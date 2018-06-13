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Українці стали учасниками популярного шоу America's Got Talent: відео виступу

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Українці стали учасниками популярного шоу America's Got Talent
Українці стали учасниками популярного шоу America's Got Talent / Фото з вільних джерел

Відоме телевізійне шоу America's Got Talent підкорює українська команда. Їх номер "The Escape" отримав чотири "так" від зіркових суддів.

У 13 сезоні популярного проекту America's Got Talent українці боротимуться за перемогу. У шоу команда представила ефектний номер, над яким працювали Front Pictures, PROFI LTD і Red Rabbit Entertainment.

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Зокрема, над постановкою працювали відомий хореограф Костянтин Томільченко та режисер Олександр Братковський. Митці засвітились на вітчизняних шоу, зокрема "Танцюють всі", а хореограф був автором номеру Джамали та MELOVIN'a на Євробаченні.

Під час виступу головний герой постановки, якого зіграв Костянтин Томільченко, потрапляє у віртуальний світ. Спершу мандрівка була цікавою та безпечною, однак згодом він намагається врятувати своє життя в динамічному протистоянні за виживання. 

"Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще в квітні 2017 року. Нас зацікавила ідея, що буде, якщо ми створимо танець у 3D-просторі, де виконавці зможуть переміщуватися не тільки на сцені, але й над нею. Фактично вільно “літати” перед глядачами. Після кількох місяців експериментів ми зрозуміли, що це не тільки можливо, але й може виглядати по-справжньому захопливо", – розповів Костянтин Томільченко для "Новое время".

Дивіться відео виступу українців на America's Got Talent:

 

Зіркове журі було вражене від незвичного та символічного виступу українців. Окрім цього, судді відзначили залучення інноваційних технологій під час постановки. 

Це одне з найбільш неймовірних виступів, що я коли-небудь бачила. Мені дуже, дуже сподобалося!
– прокоментувала модель Хайді Клум. 

"Захопливо бачити речі, які ми насправді ніколи раніше не бачили. Наче мандрівка у майбутнє. Це було досконало", – додав Саймон Ковелл. 

Отримавши чотири "так", українська команда потрапила в наступний етап телевізійного проекту. Відтак танцівники поборються за перемогу в America's Got Talent.

Нагадаємо, що це не перші українці, які вирішили підкорити американців своїм талантом. У 2017 році колектив з унікальним неоновим шоу Light Balance потрапив до фіналу America's Got Talent. У шоу вони посіли почесне третє місце

Теги: LifeStyle Новини США Мистецтво Новини культури
Джерело: 24 Канал
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