Українці створили "Антикорупційну карту ремонтів"

Ініціативні українці створили "Антикорупційну мапу ремонтів", аби карати недобросовісних підрядників та виявляти корупційні схеми. Мапа працює у режимі онлайн, тож усі скарги розглядають миттєво.

Українці можуть дізнатися чи все, що було потрібно у будинку чи дитячому майданчику зробили. Для цього потрібно просто вписати домашню адресу і там з’явиться вся інформація.

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У Києві в однин з будинків був утеплений пінопластом, а згідно з ДБН, такий матеріал взагалі не має використовуватись. Якби мешканці вчасно не побачили, що саме ховається під шаром штукатурки, ця стіна могла просто відірватись.

Через цей будинок ніхто не постраждав. Але навпроти столичного будинку розташований дитячий майданчик, аби не ризикувати, мешканці призупинили всі роботи. А ось, як шукати недобросовісного підрядника гадки не мають. Щоби полегшити цю роботу ініціативні українці запустили "Антикорупційну мапу ремонтів". Достатньо лише онлайн знайти свій будинок і залишити коментарі.

Ми опрацьовуємо всі коментарі і намагаємось на них швидко реагувати, робити запити на додаткові документи, які можуть підтвердити або спростувати власне виконання цих робіт,

– зазначив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

Портал працює третій рік. Створила його Громадська організація "Антикорупційний штаб" аби не було корупційних схем з відмиванням коштів.

За словами Галини Янченко, рік або два назад до них звернулись кияни з різних районів Києва, які знайшли докази, що будинки в яких вони проживають, не були відремонтовані, а кошти при тому списані.

На мапу нанесено сім категорій об'єктів: житло, медицина, освіта, майданчики, інфраструктура, соціальні проблеми та дороги. Тож аби перевірити, що зроблено за вашою адресою достатньо вписати її в пошуковий рядок.

Іноді мешканці навіть не підозрюють, що в їх будинку заплановані ремонтні роботи. Кошти виділені, а сроки на виконання вже минули.

Тричі виділялись кошти за адресою будинку, двічі на спортивний майданчик.Було виділено 65 тисяч гривень, але я не пам’ятаю, щоб тут були якісь ремонтні роботи в цьому будинку минулого року, – прокоментувала голова правління ГО "Антикорупційний штаб"

Спортивний майданчик немає жодного натяку на ремонтні роботи. Аби перевірити, куди пішли кошти, штаб використовує офіційні дані міських рад та портал "ProZorro". Мапа вже працює у трьох містах: Києві, Одесі та Харкові. До кінця року в планах підключити ще 15 обласних центрів.