Українці створили петицію про обов'язковість дебатів на виборах президента

Відомо, що петицію розмістив Олексій Теплухін сьогодні, 2 квітня. Для того, аби її розглянула Верховна Рада петицію мають підтримати загалом 25 тисяч людей. Станом на 17:30 її підтримали лише 216 осіб.

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Автор наголосив, що лише на відкритих публічних дебатах кандидати зможуть не оперувати політичними гаслами, а обговорювати реальні справи, плани та шляхи їх реалізації. Також він додав, що необхідність такої процедури підтверджується світовим досвідом.

Петицію про обов'язковість дебатів на виборах президента можна знайти тут.

Для чого потрібні дебати?Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому разі – між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники дебатів намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.

До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що лідер президентських виборів Володимир Зеленський може пропустити дебати через щільний концертний графік. А у штабі кандидата заявили, що українському суспільству не дуже потрібні дебати.

Тим часом у мережі активно шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

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