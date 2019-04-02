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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Українці створили петицію про обов'язковість дебатів на виборах президента

      1881 Читать новость на русском
      Кандидати у президенти України
      Кандидати у президенти України / glavred.info

      На сайті Верховної Ради з'явилася петиція, якою українці хочу зобов'язати проводити публічні дебати кандидатів у президенти перед кожним туром виборів. Її підтримали трохи більше ніж 200 людей.

      Відомо, що петицію розмістив Олексій Теплухін сьогодні, 2 квітня. Для того, аби її розглянула Верховна Рада петицію мають підтримати загалом 25 тисяч людей. Станом на 17:30 її підтримали лише 216 осіб.

      Читайте також: Дебати перед другим туром виборів президента можуть стати обов’язковими: з’явився законопроект

      Автор наголосив, що лише на відкритих публічних дебатах кандидати зможуть не оперувати політичними гаслами, а обговорювати реальні справи, плани та шляхи їх реалізації. Також він додав, що необхідність такої процедури підтверджується світовим досвідом.

      Петицію про обов'язковість дебатів на виборах президента можна знайти тут.

      Для чого потрібні дебати?Дебати – це чітко структурований публічний обмін думками між двома сторонами, у цьому разі – між кандидатами у президенти. Мета учасників дебатів – переконати аудиторію у правильності позиції кожного з них. А ще учасники дебатів намагаються сформувати у слухачів позитивне враження та ставлення до себе.

       

      До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що лідер президентських виборів Володимир Зеленський може пропустити дебати через щільний концертний графік. А у штабі кандидата заявили, що українському суспільству не дуже потрібні дебати.

      Тим часом у мережі активно шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

      Дивіться відео: як пройшли президентські вибори 2019

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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