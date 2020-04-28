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      Український сервіс, через який можна дешевше купувати ліки: як він працює

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      Стартапери запустили спеціальний сервіс, який може порівнювати ціни на ліки та моніторить наявність товару в аптеках ще у 2017 році. Також є послуга адресної доставки – додому чи в лікарню. З 16 квітня й на час карантину ліки поштою можна отримати безкоштовно. Як працює сервіс Liki24 і як можна знайти потрібні медикаменти – читайте далі.

      Liki24 – це IT-платформа, яка об'єднала 5 тисяч аптек по всій території України. У реальному часі можна дізнатись чи є в конкретній аптеці в наявності певні ліки й де найнижча ціна. Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник сервісу Liki 24 Антон Авринський.

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      Як це працює?

      Усе починається з проблеми. На власному досвіді засновник та керівник стикнувся з трьома основними проблемами:

      1. Ціни на однакові препарати в різних аптеках можуть відрізнятися в рази.
      2. Наявність. Ліків багато й не існує аптек, у яких є все. Особливо, якщо потрібна не одна упаковка, а декілька.
      3. Відсутність зручних доставок, особливо у віддалених районах, селах, райцентрах. Там ціни високі й немає доставок – люди вимушені ходити багато кілометрів за потрібними ліками й переплачувати.

      Як можна отримати ліки?

      ► Засновник пояснив, що система знаходить у якій аптеці найдешевший препарат і резервує його. Потім кур'єр забирає замовлення з різних аптек і привозить клієнту. Якщо це велике місто – доставка в той же день. У віддалене містечко – 1 – 2 дні поштою.

      ► "Заберу сам зі знижкою". Система показує, які аптеки є поруч і де є необхідні препарати. Додатково людина може отримати знижку в самій аптеці, якщо користується сервісом.

      Наприклад, якщо зайти в аптеку з вулиці, то ціна на 3 товари буде 800 гривень, якщо замовиш через Liki24 – буде 600. Людина отримує знижку,
      – зазначив Авринський.

      Він також додав, що із 16 квітня доставка ліків Укрпоштою спільно із сервісом Liki24 є безкоштовною в усі населені пункти України (Київ, обласні центри чи село). Також є можливість розрахуватися за доставку післяплатою.

      ліки
      Сервіс дозволяє отримати ліки дешевше і у зручний спосіб / Колаж 24 каналу

      "Ми повністю оплачуємо доставки й будь-хто може отримати ліки Укрпоштою безкоштовно. Така акція діятиме до кінця карантину. Ми прагнемо, щоб це можна було робити й надалі," – зауважив Авринський.

      Але Liki24 не возять вакцини, рецептурні препарати, або з вмістом наркотичних речовин. Їх можна замовити лиш в режимі "заберу сам".

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Лікування Здоров'я Новини України Ліки
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