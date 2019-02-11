Українці створили унікальні мініатюри, які вразили світ: яскраві фото

Сім'я з Харкова Антон та Катерина Дербілові є відомими скульпторами, які створюють військові мініатюри для Європи та Америки. Нині вони працюють над унікальною копією армії Богдана Хмельницького. Їхня мета – оригінально розказати світу про історію України.

Подружжя з Харкова для світових колекцій вже створили близько п'ять тисяч мініатюр.

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"Створював військові фігури для Англії, США та для ще декількох країн. Стало прикро, що у нас немає наших реалій, нашої історії", – розповів скульптор Антон.

Анатолій Дербілов брав участь у безліч закордонних виставках, а його роботи придбали вже багато приватних колекціонерів. Зокрема, мініатюри українця увійшли в музейні зібрання.



Скульптори Антон та Катерина Дербілові

Свій проект майстри назвали Sirko toy's на честь непереможного отамана Сірка. На створення фігурки в подружжя йде близько трьох днів. Антон придумує та ліпить фігури, його дружина Катерина розфарбовує.

У світі десятиріччями існують фанклуби, в яких оживляють війни і бої різних століть. Історію Європи та США вже можна поставити на полицю у вигляді деталізованих міні армій. В Україні колекційне військо стане першим.