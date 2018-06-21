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Українці суттєво змінили ставлення до російської мови: свіжі цифри

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Українці змінили ставлення до російської мови
Українці змінили ставлення до російської мови / Фото з вільних мереж

Жителі України суттєво змінили своє ставлення до російської мови і до питання про надання їй статусу другої державної.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на директора фонду "Демократичні ініціативи" Ірину Бекешкіну.

Так, у 1996 році половина громадян України була "за" надання російській мові статусу другої державної і тільки 25% були проти цього.

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З часом негативне ставлення до надання російській мові статусу другої державної зросло, тож останні результати соціологічних опитувань показують зовсім інші результати. Так, на сьогодні 50% українців виступають проти надання російській мові статусу офіційної і тільки 30% підтримують таку ідею.

мовне питання українська мова російська мова статистика опитування
Результати моніторингу Інституту соціології НАН України "Українське суспільство: моніторинг соціальних змін"

При цьому ставлення до мовного питання досі дуже відрізняється у залежності від регіону України, в якому проживають опитувані.

Соцопитування мова
Результати моніторингу Інституту соціології НАН України "Українське суспільство: моніторинг соціальних змін"

До слова, в одному з гуртожитків Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого стався скандал між студенткою та працівниками через українську мову.

Теги: Новини України Новини Росії мовне питання соціологічне дослідження статистика
Джерело: 24 Канал
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