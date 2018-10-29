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      Їдучи працювати за кордон, українці не тікають від проблем, – психолог

      529 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / 1news.com.ua

      Їдучи працювати за кордон, українці тікають від проблем у своїй країні, тому що в Україні люди відчувають себе незахищеними.

      Про це в ефірі "112 Україна" сказала психолог Наталія Кухтіна.

      "Люди виїжджають не тільки за грошима. Люди ще їдуть від проблем. І коли людина не бачить у собі ресурсу або не здатна на вирішення якихось проблем, які у неї є, вона таким чином мінімізує свої психологічні людські ризики. І тут гроші не вирішать це завдання, тому що тут питання не тільки в грошах. Плюс люди ще хочуть відчувати себе захищеними. Зарплату підняли, а як буде із законодавством? Як буде з усіма юридичними формами захисту людини? І тому потреба в безпеці, а не тільки в грошах, от це є причиною", – сказала вона.

      Водночас, не ознайомившись із законодавства країни, у яку людина виїхала працювати, вона наштовхується на безліч проблем.

      "Безвідповідальність людини, яка робить такий вибір. Вона якби з двох бід обирає найменшу. Вона, їдучи працювати, наприклад, у Польщу, Чехію, ось у ці довколишні країни, не вивчає законодавство цих країн, тому що психологія: якось буде. Якось буде, якось влаштуємося. Ні, так там не буває. Вони не вивчають культуру цих країн. Раз вони не знають, то вони не будуть дотримуватися правил. Це буде викликати в місцевого населення протест. Вони не люблять цих людей, і вони, виїжджаючи в ці країни, відносяться до цих людей просто як до експлуататорів. І, природно, вони отримують зворотну реакцію неповаги, знущання. Але хто на чию територію приїхав? І якщо людина приїжджає на цю територію, вона повинна як мінімум мати максимум інформації, і вона повинна поважати цю територію. Тоді і до неї будуть ставитися з повагою", – додала вона.

      Раніше в Міністерстві соціальної політики заявили, що трудова міграція встигла торкнутися 9 млн українців.

      Теги: Новини України Здоров'я Психологія Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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