Українці важливіші, ніж вихідні в Парижі, – Порошенко записав нове відео для Зеленського
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Кандидат у Президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".
Порошенко вкотре нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський".
"Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі у неділю на стадіоні", – сказав він на відео.
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