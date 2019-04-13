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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Українці важливіші, ніж вихідні в Парижі, – Порошенко записав нове відео для Зеленського

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      Порошенко знову звернувся до Зеленеського
      Порошенко знову звернувся до Зеленеського / Скрін з відео

      Кандидат у Президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".

      Порошенко вкотре нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський".

      "Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі у неділю на стадіоні", – сказав він на відео.

       

      Новина доповнюється....

      blog_ava
      Порошенко офіційно повідомив, коли приїде на "Олімпійський" до Зеленського
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      Теги: Новини України Новини політики
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