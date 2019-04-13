Українці важливіші, ніж вихідні в Парижі, – Порошенко записав нове відео для Зеленського

Кандидат у Президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову звернувся до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".

Порошенко вкотре нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський". "Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми. До зустрічі у неділю на стадіоні", – сказав він на відео. Новина доповнюється....