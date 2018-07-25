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Українці вибороли 6 золотих нагород на чемпіонаті світу з підводного плавання

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Збірна України з підводного плавання
Збірна України з підводного плавання / scu.org.ua

У Белграді Сербія завершився чемпіонат світу-2018 з підводного плавання.

У скарбничці збірної України 14 нагород – шість золотих, п’ять срібних та три бронзових медалі, а також третє загальнокомандне місце, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України

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Цьогорічний виступ був найкращим за всю історію участі збірної. Загалом участь у змаганнях взяли 275 спортсменів із 49-ти країн світу. Україну представляв 21 спортсмен.

Чемпіонами світу стали українці Данило Колодяжний (100 м, плавання в біластах), Олександр Одіноков (1500 м в ластах), Євген Степанчук (200 м в біластах), Олексій Захаров (800 м в ластах), Олексiй Захаров (6000 м в ластах, вiдкрита вода).

Також золото в змішаній естафеті 4х2000 м вибороли Евгенiя Олейнiкова, Христина Мусiєнко, Олександр Одіноков, Олексiй Захаров.

Теги: Новини спорту плавання
Джерело: 24 Канал
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