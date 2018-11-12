Українці вибороли три нагороди на чемпіонаті Європи з тхеквондо
У Варшаві завершилася континентальна першість із тхеквондо (ВТФ) серед молоді.
За підсумками турніру в скарбничці "синьо-жовтої" збірної три нагороди. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту.
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Так, титул чемпіона Європи серед спортсменів вагової категорії до 54 кг завоював Василь Котяш. А Тарас Мальченко (54 кг) та Микита Турган (+87 кг) замкнули трійку лідерів чемпіонату Європи.
Нагадаємо, що український каратист Валерій Чоботар, що виступає у вазі до 84 кілограм, здобув срібну нагороду чемпіонату світу у Мадриді.
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Джерело: 24 Канал
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