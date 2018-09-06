"Українці відчувають рок-н-рол до самої серцевини!": американська зірка розчулила заявою

Бас-гітарист українсько-американського гранж-рок-гурту The Gitas Сел Рамацціні, поділився враженнями від музичного туру, який нещодавно прогримів в Україні.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і Димна Суміш

Українські фанати божевільні і пристрасні. Мені здається, Україна досі відчуває рок-н-рол до самої серцевини! Насправді українці дуже подібні до латиноамериканців. Вони експресивно відчувають музику, бо не відсторонюються від неї, а віддаються на всі 100%,

– прокоментував Сел.

Він додав, що круто грати як в Лос-Анджелесі, так і в Києві. Однак, в Україні він отримав більше енергії від шанувальників.

"Коли віддаєш – тобі повертається. Велика радість грати тут", - підсумував Сел.

Хто такі The Gitas?Українсько-американський гранж-рок-гурт, який заснував український музикант і продюсер, колишній фронтмен культової української групи "Димна Суміш" Сашко Чемеров у 2014-му році в Лос-Анджелесі.

Гурт випустив два альбоми "Beverly Kills"(2017) та "Garland"(2015) і працює над третім.

У 2019-му The Gitas вирушить у світовий тур Аргентиною, Бразилією, Мексикою, Німеччиною, Польщею та Україною.