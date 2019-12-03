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      Українці відстають у читацькій грамотності та в навчанні на 1 рік, або PISA-шок

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      Дослідження спростувало міф про ефективність радянської системи вивчення математики / Unsplash

      Показники успішності українських підлітків є значно нижчими за середні значення по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

      Навіть базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9 % наших підлітків, природничо-наукової – 26,4 %, а математичної аж 36 %. Україна на тлі інших схожих країн має особливі проблеми з математикою у більшості учнів. Тож 15-річні учні і студенти відстають від своїх однолітків у навчанні на 1 рік в середньому по ОЕСР, зазначає Лілія Гриневич.

      Зверніть увагу! В Угорщині заявили, що в Україні "забагато" української мови

      Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.

      З даних дослідження випливає дуже тривожним є також висновок, що результати українських дітей тісно пов'язане із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять.

      Дослідження тільки підтвердило наші припущення, що більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя. Саме на таку здатність через формування компетентностей спрямована Нова українська школа (НУШ). Дані PISA підтвердили, що напрямок НУШ правильний і її впровадженння допоможе вирішити виявлені проблеми.

      Взагалі, дані дослідження дуже цікаві.

      Що таке PISA?

      • Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
      • відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;
      • перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.

      Автор: Лілія Гриневич
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Освіта Публікації Освіта Освіта в Україні
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