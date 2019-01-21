Українці Яремчук та Чигринський відзначилися гольовими передачами у європейських чемпіонатах

Українці Дмитро Чигринський та Роман Яремчук допомогли своїм командам здобути перемогу в європейських чемпіонатах.

Захисник АЕК Дмитро Чигринський зробив гольову передачу в матчі чемпіонату Греції з "Астерасом" (3:0), а футболіст "Генку" Роман Яремчук віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії з "Андерлехтом".

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Дмитро вийшов на поле з першої хвилини домашнього поєдинку і відіграв весь матч. Вже на 11-й хвилині зустрічі українець зробив гольову передачу на бразильця Алефа, який забив другий м'яч у ворота гостей. Сам же матч закінчився перемогою АЕКа з рахунком 3:0.



У іншому матчі Роман Яремчук на 75-й хвилині віддав результативну передачу на Олександра Сорлота, який забив м'яч. У підсумку цей гол і приніс перемогу "Генту" – 1:0.

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