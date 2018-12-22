Українці з 1 січня зможуть повертати ліки до аптек, – Супрун

В Україні від 1 січня 2019 року можна буде повертати лікарські засоби до аптек.

Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Украъни Уляна Супрун, передає "Укрінформ".

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Від 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози, і ліки можуть бути повернуті,

– зазначила вона.

Так, за словами Супрун, контроль за роботою аптек щодо повернення ліків здійснюватиме Держлікслужба.

"Ми робимо зміни у організації її (Держлікслужби – 24 канал) роботи. Це – центральний орган виконавчої влади. Ми надаємо йому більше повноважень щодо інспекції. Регіональні відділення Держлікслужби будуть інспектувати аптечні заклади", – пояснила очільниця МОЗ.

Зазначимо, що раніше ліки належали до затвердженого Кабміном переліку товарів, що не підлягають обміну.

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