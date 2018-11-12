Українці загинули в ДТП у Чехії: фото, відео
Четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Одна жінка у важкому стані була госпіталізована.
Як пишуть "Новини Закарпаття", серед загиблих жителі Виноградівського та Хустського районів області.
Дивіться також: У Румунії авто влетіло у торговий центр: серед постраждалих – діти
Смертельна ДТП сталась 11 листопада в районі міста Тршінець, що на сході Чехії.
Мікроавтобус Mercedes, в якому їхали українські заробітчани, зіткнувся з вантажівкою.
Смертельна ДТП сталась з українцями у Чехії
Внаслідок зіткнення четверо пасажирів міні-буса загинули, ще одна жінка у важкому стані була госпіталізована.
На фото з місця аварії видно, що від удару і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.
Четверо українців загинули у ДТП в Чехії
Українці загинули у ДТП в Чехії 11 листопада 2018: дивіться відео