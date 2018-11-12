Українці загинули в ДТП у Чехії: фото, відео

Четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Одна жінка у важкому стані була госпіталізована.

Як пишуть "Новини Закарпаття", серед загиблих жителі Виноградівського та Хустського районів області.

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Смертельна ДТП сталась 11 листопада в районі міста Тршінець, що на сході Чехії.

Мікроавтобус Mercedes, в якому їхали українські заробітчани, зіткнувся з вантажівкою.



Смертельна ДТП сталась з українцями у Чехії

Внаслідок зіткнення четверо пасажирів міні-буса загинули, ще одна жінка у важкому стані була госпіталізована.

На фото з місця аварії видно, що від удару і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.



Четверо українців загинули у ДТП в Чехії

Українці загинули у ДТП в Чехії 11 листопада 2018: дивіться відео