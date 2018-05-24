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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українці закликають на Чемпіонаті світу з футболу вболівати за політв’язнів Кремля

51 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 5.ua

Ініціативна група українців по всьому світу започатковує міжнародну кампанію на підтримку Олега Сенцова та інших політв’язнів, які перебувають у в‘язницях Російської Федерації та на території окупованого Криму.

Про акцію 24 каналу повідомила одна зі співорганізаторів #SaveOlegSentsov – Олександра Матвійчук.

За словами координаторів, десятки акцій в містах України та 35 – у містах Європи та Америки відбудуться 1 та 2 червня.

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За перший день заклику #SaveOlegSentsov ми отримали більше сотні пропозицій допомоги. Нам написали люди, які були готові перекладати тексти, робити дизайн плакатів, друкувати листівки, поширювати інформацію, модерувати сторінки акції, готувати звернення до міжнародних організацій тощо,
– каже Олександра Матвійчук.

#SaveOlegSentsov має три головні вимоги. По-перше, активісти вимагають від Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова та всіх політв’язнів. По-друге, ініціатори звертаються до країн Великої Сімки на саміті 8-9 червня – підняти питання про політв’язнів, які перебувають у в’язницях Російської Федерації та на території анексованого Криму. По-третє, учасники акції закликають усіх охочих та уряди всіх країн, де відбуватимуться акції, прийняти гасло "На Чемпіонаті світу з футболу в Росії ми вболіваємо за політв’язнів!".

Щодо формату, то кожне місто може долучитися по-різному. Зокрема, в Одесі на території Літнього театру активісти читатимуть оповідання та судові промови Олега Сенцова. У Києві 1 червня активісти долучаться до кампанії автопробігом.

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"Автомайдан проведе автопробіг "Покажіть Путіну червону картку". Активісти поїдуть до посольств Європейських держав, які беруть участь в чемпіонаті світу з футболу. Ми передамо до посольств Німеччини, Великобританії, Франції та Іспанії символічні "червоні картки" для президента Росії Володимира Путіна, щоб таким чином закликати демократичні держави ігнорувати чемпіонат, який відбуватиметься в країні, де незаконно утримуються 64 українські громадяни", – розповіла координатор акції в Києві Катерина Бутко.

Крім того, кампанію підтримають акціями в Черкасах, Тернополі, Чернігові та Львові. Уже зголосилися й активісти в Латвії, Швеції, Швейцарії, Німеччині, Франції, ОАE, Польщі та інших країнах.

Кількість учасників постійно зростає. Долучитися можна в будь-який момент і в будь-якій формі. Щоб приєднатися до кампанії, потрібно заповнити форму за посиланням.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року, незаконно ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення 64 політв’язнів Кремля.

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Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини спорту Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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