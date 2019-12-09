Українці занадто довго чекають миру: глава МЗС Німеччини проти зняття санкцій ЄС з Росії

Економічні санкції ЄС включають:

• обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

• заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

• заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;

• обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.