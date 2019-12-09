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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Українці занадто довго чекають миру: глава МЗС Німеччини проти зняття санкцій ЄС з Росії

      65 Читать новость на русском
      Хайко Маас / ria.ru

      Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить причин для зняття економічних санкцій Євросоюзу проти Росії.

      Глава німецької дипломатії наголосив, що Кремль має внести свій вклад у припинення війни на Донбасі для покращення російсько-європейських відносин.

      До теми: Італія підтримає санкції ЄС проти Росії

      За його словами, поки немає підстав виступати проти політики санкцій ЄС.

       

      Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.

      Економічні санкції ЄС включають:

      • обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

      заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

      • заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;

      • обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Євросоюз Україна – Росія
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