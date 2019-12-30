Українці заплатили рекордну кількість податків у 2019

Податкова служба надіслала до держбюджету 457,3 мільярда гривень і вперше з 2011 року виконала план. Бюджет додатково отримає 3,8 мільярда гривень

Про це голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив у фейсбуці.

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Цього року надходження податкової зросли на 66,7 мільярда, порівняно з 2018 роком. Окрім цього, податкова відшкодувала платникам 151,9 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ). Це на 20,2 мільярда більше, ніж у 2018 році.





Тож у 2019 році податкова виконала індикативів на 100,8%. Через це бюджет додатково отримає 3,8 мільярда гривень.

За підсумками, у 2019 році податкова провела на 14% менше планових перевірок, ніж у 2018 році – загалом біля 5200. У 2020 році їх планують скоротити ще на 20%.