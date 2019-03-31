Українці заспівали гімн на виборчій дільниці у Нью-Йорку: відео
У день виборів нового президента України українці заспівали національний гімн на виборчі дільниці у Нью-Йорку. Проголосувати українці прийшли у вишиванках та з синьо-жовтими прапорами.
У США працюють 4 дільниці, на яких українці можуть проголосувати, – у Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоні та Нью-Йорку.
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Загалом на закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію і передала туди трохи більше 420 тисяч бюлетенів. Українці голосують у 72 країнах світу, а виборчі дільниці розташовані у посольствах та консульствах України.
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