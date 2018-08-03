Українці завоювали чотири медалі у перший день Європейського чемпіонату із літніх видів спорту

Синьо-жовті запалюють у Шотландії. Українці завоювали чотри нагороди вже в перший змагальний день Європейського чемпіонату. Це абсолютно нові змагання, які по суті об’єднали у собі континентальні першості із кількох літніх видів спорту.

І от першим в історії українським чемпіонів цієї міні-олімпіади став Михайло Романчук.

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Плавець не мав рівних на дистанції 400 метрів вільним стилем. Найближчому переслідувачу норвежцю Крістіансену Романчук привіз майже дві секунди і вперше у кар’єрі став чемпіоном Європи.

Теж у басейні, щоправда не плавальному, українці знайшли і срібну нагороду. Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно підійнялися на другу сходинку подіуму у технічній програмі дуетів зі синхронного плавання.

Такий же врожай, золото і срібло, зібрали синьо-жовті і на велотреку. Чемпіоном Європи став 22-річний Роман Гладиш. У дисципліні скретч-заїзді аж на 15 кілометрів, львів’янин на фініші в очній дуелі вирвав золото у на ту мить ще чинного чемпіона континенту француза Ґареля.

Другою сходинкою подіуму задовольнилися Любов Басова та Олена Старікова. Вони взяли срібло у командному спринті.

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