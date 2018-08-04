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Українці завоювали ще дві медалі Чемпіонату Європи з літніх видів спорту

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Українська команда не збавляє обертів. Синьо-жовті не залишились без медалей і у третій день Чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

Наша перша нагорода у академічному веслуванні – заслуга жіночої четвірки парної.

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На дистанції 2 тисячі метрів Дарія Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Довгодько не вгнались лише за суперницями із Польщі.

За крок від звання чемпіонок Європи зупинились і українські синхроністки. Вісімка наших красунь менше двох з половиною балів у довільній програмі програла росіянкам. Анастасія Савчук та Єлизавети Сахно у цій компанії на подіум Чемпіонату Європи піднялись вже не вперше. Напередодні українки завоювали срібло у дуеті.

Теги: Новини України Новини спорту
Джерело: 24 канал
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