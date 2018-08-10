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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці здобули 8 медалей на чемпіонаті світу з тайського боксу

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Збірна України здобула 8 медалей на ЧС з тайського боксу
Збірна України здобула 8 медалей на ЧС з тайського боксу / Фото із відкритих джерел

В місті Бангкок (Таїланд) збірна України з таїландського боксу Муей-Тай завершила свій виступ на чемпіонаті світу серед юніорів. Україну представляли 17 спортсменів.

Результатом збірної став доробок з 8 медалей: 3 золотих, 4 срібних та 1 бронзова. Про це повідомляє сайт Спортивного комітету України.

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Чемпіонами світу серед юніорів стали: Бачинський Філіп (в.к. 54 кг), Єременко Владислав (в.к. 71 кг) та Скуріхін Єгор (в.к 81 кг). Срібло вибороли: Радова Ксенія (в.к. 54 кг), Колоколов Михайло (в.к. 40 кг), Опара Владислав (в.к. 57 кг) та Мустафаєв Шаміль (в.к. 67 кг). Бронза у Савченко Дар‘ї (в.к. 48 кг). В битві за вихід у фінал українка не подужала спортсменку з Америки та поступилась Маілі Гараз.

Так титул чемпіона світу Філіп Бачинський виборов у Феруза Давлатова з Узбекистану, Владислав Єременко відібрав перемогу у португальця Гонсала Нойтеса, а Єгор Скуріхін подолав ліванця Халіда Тарафа.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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