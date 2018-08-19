Українці Зінченко та Лунін не потрапили до заявки своїх команд на матчі

Мадридський "Реал" опублікував заявку на матч 1-го туру чемпіонату Іспанії проти "Хетафе". Також "Манчестер Сіті" в рамках 2-го туру чемпіонату Англії зіграє з "Хаддерсфілдом".

Не знайшлося місця в заявці "Реалу" для українського голкіпера Андрія Луніна, який разом з Лукою Зіданом виявився поза грою.

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Також українець Олександр Зінченко знову залишився поза заявкою "Манчестер Сіті". Раніше тренер Хосеп Гвардіола не вніс Зінченка в список гравців на матч Суперкубка Англії і зустрічі 1-го туру АПЛ.

Нагадаємо, що Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом", перегравши у фіналі Кубка Сантьяго Бернабеу італійський "Мілан".

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