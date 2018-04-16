Блокування Telegram в Росії: з якими проблемами стикнулися українські користувачі

Сьогодні, 16 квітня, у користувачів месенджера Telegram виникли проблеми під час завантаження програми. Найбільш відчутним це було в Росії, Україні та Італії. Але повідомлення про проблеми надходять також з Німеччини, Польщі, Іспанії та Великобританії.

Про це повідомляється на сайті DownDetector.

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Фахівці відзначають, що проблеми із доступом почалися близько 13:00 за київським часом та досі їх ще не вирішили. Варто зазначити, що представники Telegram поки ніяк не коментують інцидент.



Карта інтенсивності проблем із Telegram

Близько половини користувачів з тих, які повідомили про проблеми, повідомляють, що взагалі не можуть увійти на сервери месенджера. У 33% випадках у користувачів виникли складності із відправкою повідомлень, а ще п’ята частина заявників не може увійти у свій обліковий запис.

Багато коментаторів на сайті DownDetector пов'язують проблеми з доступом до сайту з рішенням московського суду про блокування сервісу на території РФ. Однак проблеми виникли не тільки у російських користувачів.

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Зокрема, користувачі з Бразилії повідомляють, що у них не працює мобільна версія месенджера, тоді як з десктопною немає ніяких проблем. Серед українських користувачів на неполадки скаржаться жителі Києва, Одеси та Харкова. Проблеми з месенджером виникли також у користувачів зі Львова. Telegram банально не завантажує зображення в діалогах.



Проблеми з Telegram

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".