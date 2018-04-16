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Блокування Telegram в Росії: з якими проблемами стикнулися українські користувачі

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Українці зіткнулися з проблемами в Telegram: можлива причина
Українці зіткнулися з проблемами в Telegram: можлива причина / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 16 квітня, у користувачів месенджера Telegram виникли проблеми під час завантаження програми. Найбільш відчутним це було в Росії, Україні та Італії. Але повідомлення про проблеми надходять також з Німеччини, Польщі, Іспанії та Великобританії.

Про це повідомляється на сайті DownDetector.

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Фахівці відзначають, що проблеми із доступом почалися близько 13:00 за київським часом та досі їх ще не вирішили. Варто зазначити, що представники Telegram поки ніяк не коментують інцидент.

Карта інтенсивності проблем із Telegram
Карта інтенсивності проблем із Telegram

Близько половини користувачів з тих, які повідомили про проблеми, повідомляють, що взагалі не можуть увійти на сервери месенджера. У 33% випадках у користувачів виникли складності із відправкою повідомлень, а ще п’ята частина заявників не може увійти у свій обліковий запис.

Багато коментаторів на сайті DownDetector пов'язують проблеми з доступом до сайту з рішенням московського суду про блокування сервісу на території РФ. Однак проблеми виникли не тільки у російських користувачів.

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Зокрема, користувачі з Бразилії повідомляють, що у них не працює мобільна версія месенджера, тоді як з десктопною немає ніяких проблем. Серед українських користувачів на неполадки скаржаться жителі Києва, Одеси та Харкова. Проблеми з месенджером виникли також у користувачів зі Львова. Telegram банально не завантажує зображення в діалогах.


Проблеми з Telegram

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.

Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Теги: Новини України Техно Інтернет Новини Росії Telegram Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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