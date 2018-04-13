Незабаром українці зможуть безкоштовно перевірити серце

У квітні і травні 2018 року українці зможуть перевірити серце і здати аналіз крові для виявлення ризиків предіабету і діабету.

Про це повідомив "Караван" спільно з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

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За даними ВООЗ Україна є країною №1 у Європі і №2 у світі в рейтингу смертності від серцево-судинних захворювань. Для покращення кардіоздоров'я, українці в квітні і травні 2018 року пройдуть профілактичні та інформаційні заходи в рамках соціальної програми "Живи Серцем".

Спеціально обладнаний кардіомобіль з діагностичним обладнанням відвідає 5 міст: Київ, Дніпро, Харків, Львів і Одесу. Мешканці зможуть безкоштовно пройти обстеження у кращих кардіологів і здати аналіз крові.



Спеціально обладнаний кардіомобіль

Кардіомобіль буде приймати всіх охочих на одній з центральних площ Києва – 14 квітня, Харкова – 28 квітня, Запоріжжя – 5 травня, Одеси – 12 травня та Львова – 19 травня. Кардіологи центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України – дорослого та дитячого відділень, проводитимуть огляди на сучасному обладнанні, встановленому всередині кардіомобіля.

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У кожному місті кардіомобіль відвідає один з обласних дитячих будинків для огляду дітей, надалі Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України забезпечить їх лікування в разі потреби.

Щороку в Україні фіксують близько 50 тисяч випадків інфаркту і понад 100 тисяч випадків інсульту. На жаль, більшості людей в нашій країні поки не властива культура турботи про здоров'я. Поінформованість про необхідність профілактики ССЗ дуже низька, мало хто усвідомлює важливість медичного спостереження для раннього виявлення захворювань,

– наголошує доктор медичних наук Володимир Жовнір.

Максимум корисної інформації про профілактику серцево-судинних захворювань зібрано на сайті програми "Живи серцем". Там же можна пройти онлайн-тест для виявлення своєї групи ризику.