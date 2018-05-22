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Завдяки "Парку корупції" українці зможуть потрапити у секретну лабораторію НАБУ

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1 червня у Києві у ботанічному саду імені Гришка за підтримки Євросоюзу відкриють "Парк корупції".

Зімбабвійські долари і римські монети, статуетка пташки за 30 тисяч євро і автівка в єдиному екземплярі – все це вже за тиждень можна буде побачити в Києві у парку корупції. Там можна буде спробувати себе у ролі агента НАБУ, поборотися з корупцією і весело провести час.

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Хоча справжній золотий батон після втечі Януковича безслідно зник, але справа його живе. На виставці також є золотий батон, надувний, розміром у понад 100 метрів.

Батон Януковича
Батон Януковича

Скоро у парку розповідатимуть про історію корупції, як вона нищила імперії і доводила до банкрутства тисячі людей. Є і справді цінні експонати. Наприклад, пташка, вилучена в одного українського корупціонера, яка вартує 30 тисяч євро. Монети, викарбовані ще в Римській імперії.

"Це дуже важливо показати справжні монети, справжній бурштин. Все справжнє, щоб люди могли зрозуміти як воно було. Я до речі дуже здивувалася коли ми їх отримали. Вони з приватної колекції і надані нам для експонування. Дуже цінні і я їх дуже бережу", – розповіла автор проекту Парк корупції Ярослава Гресь.

Ярослава Гресь одна із сотні людей, які працюють над майбутнім парком. Розповідає, що у парку за тиждень виросте десяток конструкцій, які в розважальній формі показуватимуть цю проблему. І розповідатимуть про тих, хто і як протистоїть цій проблемі.

Є віртуальна кімната детектива – ви вдягаєте шолом, у вас в руках джойстики, ви бачите, що це ваші руки. Ви потрапляєте в повністю віртуальну кімнату, і ви проводите там обшук. Вам потрібно знайти 7 доказів того, що перед вами корупціонер. Ви також можете одягнути окуляри 360 Віар і потрапити в справжню секретну лабораторію НАБУ, ви можете потрапити на базу спецназу,
– додала Гресь.

Також буде пам'ятник корупції, який впаде, лише якщо дев’ятеро людей об'єднаються. А для мрій про майбутнє відвели окремий павільйон під назвою "Країна, яку ми намріяли". Вже невдовзі він буде вкритий такими ж розписами, що і на папері.

Розписи на папері
Розписи на папері

Парк працюватиме з 1 до 17 червня у ботанічному саду імені Гришка в Києві. Вхід на експозицію буде безкоштовним, але 50 гривень потрібно буде заплатити за вхід на територію самого ботанічного саду.

Більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Новини Києва Корупція
Джерело: 24 Канал
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