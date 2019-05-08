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      Українці зможуть їздити без віз в ще одну екзотичну країну

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      Українці зможуть їздити без віз в Домініку
      Українці зможуть їздити без віз в Домініку / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України затвердить проект угоди з Співдружністю Домініки про взаємний безвізовий режим.

      8 травня уряд має уповноважити українського посла у Великобританії підписати угоду з представниками держави.

      Читайте також: Офіційно: з 14 квітня 2019 року українці можуть подорожувати до Таїланду без віз

      Положення угоди передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки протягом терміну, що не перевищує 90 днів. На більший термін все ж доведеться оформляти спеціальний дозвіл.

      Як подорожувати з України до Домініки? Острів розташований на межі Карибського моря і Атлантичного океану. Його площа складає всього лише 754 квадратних кілометра.

      Потрапити туди з України можна з пересадкою в Антігуа. Наприклад, у червні 2019 року авіаквиток в обидві сторони економ класу з Києва в столицю Домініки коштуватиме приблизно в 23,5 тисяч гривень. На подорож з двома пересадками українець витратить приблизно 31 годину в один бік та 40 годин – в зворотній.

       

      безвіз україна
       

      Країни, в які можна мандрувати без віз українцям

      Як отримати біометричний паспорт – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Безвізовий режим МЗС України Павло Клімкін Подорожі Відпочинок
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