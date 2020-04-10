Українці знову несуть гроші у банки, – НБУ

У Нацбанку заявили, що фінансовий стан в Україні стабілізувався. Регулятор зафіксував збільшення притоку вкладів українців до банків.

Про те, що громадяни України повертають гроші у банківську систему, розповів координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

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Українці не знімають, а навпаки – повертають гроші в банки,

– зазначив Блінов.

За його словами, у Нацбанку жодних обмежень щодо видачі депозитів чи валютних операцій не вводили й не планують.

Регулятор запевняє, що фінансова система України подолала пік негативу, пов’язаного з епідемією коронавірусу та оголошенням карантину. Крім того, Україна увійшла у нову економічну кризу більш підготовленою, ніж у попередні рази. Адже "банківська система здорова та платоспроможна", а рівень валютних резервів – високий.

Важливо! Раніше у НБУ повідомляли, що протягом березня українці вивели з банків приблизно 2,75 мільярда гривень своїх вкладів.

До слова, з 17 березня банкам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.



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