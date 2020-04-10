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      Українці знову несуть гроші у банки, – НБУ

      - Читать новость на русском
      Українці знову несуть гроші у банки / vestnik.in.ua

      У Нацбанку заявили, що фінансовий стан в Україні стабілізувався. Регулятор зафіксував збільшення притоку вкладів українців до банків.

      Про те, що громадяни України повертають гроші у банківську систему, розповів координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

      Зверніть увагу Нацбанк розповів, за яких умов в Україні може статися жорстка криза

      Українці не знімають, а навпаки – повертають гроші в банки,
      – зазначив Блінов.

      За його словами, у Нацбанку жодних обмежень щодо видачі депозитів чи валютних операцій не вводили й не планують. 

      Регулятор запевняє, що фінансова система України подолала пік негативу, пов’язаного з епідемією коронавірусу та оголошенням карантину. Крім того, Україна увійшла у нову економічну кризу більш підготовленою, ніж у попередні рази. Адже "банківська система здорова та платоспроможна", а рівень валютних резервів – високий.

      Важливо! Раніше у НБУ повідомляли, що протягом березня українці вивели з банків приблизно 2,75 мільярда гривень своїх вкладів.

      До слова, з 17 березня банкам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.

      Які фінансові полегшення діють на час карантину інфографіка 24 канал
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Гроші Банки Фінанси НБУ
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