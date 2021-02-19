У Чехії в березні розпочнеться загальнонаціональний перепис населення. Українців закликали повідомити про своє походження та не соромитись власного коріння.

Із таким проханням звернулась громадська організація "Українська ініціатива в Чеській Республіці".

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Що кажуть українці у Чехії

Глава організації Богдан Райчинець наголосив, що зовсім неважливо, чи українці приїхали на кілька місяців, чи народилися в Чехії. Він додав, що необхідно підтримувати свою культуру та гідність.

Щоб переконати українців, організація створила інформаційний ролик. На відео оперний співак, працівниця готелю, будівельник, вчителька, юрист і керівниця хору закликали українців у Чехії мати спільний голос і не цуратися свого.

Звернення української діаспори у Чехії, дивіться відео:

Що відомо про перепис населення у Чехії

Перепис розпочнеться 26 – 27 березня 2021 року. Електронну форму треба буде заповнити до 9 квітня, а з 17 квітня до 11 травня потрібно внести свої дані у друкований бланк.

Участь у переписі – обов’язкова. Якщо громадянин відмовиться, йому загрожує штраф у розмірі 10 тисяч крон, тобто близько 500 доларів.

Інформацію на сайті уряду про перепис оприлюднили різними мовами, зокрема, й українською.

Зверніть увагу! Станом на початок 2021 року близько 150 тисяч українців легально працюють та проживають в Чехії. Вони становлять найбільшу діаспору в цій країні.