Українців в Чехії закликають не соромитись свого походження при переписі населення: відео

У Чехії в березні розпочнеться загальнонаціональний перепис населення. Українців закликали повідомити про своє походження та не соромитись власного коріння.

Із таким проханням звернулась громадська організація "Українська ініціатива в Чеській Республіці".

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Що кажуть українці у Чехії

Глава організації Богдан Райчинець наголосив, що зовсім неважливо, чи українці приїхали на кілька місяців, чи народилися в Чехії. Він додав, що необхідно підтримувати свою культуру та гідність.

Щоб переконати українців, організація створила інформаційний ролик. На відео оперний співак, працівниця готелю, будівельник, вчителька, юрист і керівниця хору закликали українців у Чехії мати спільний голос і не цуратися свого.

Звернення української діаспори у Чехії, дивіться відео:

Що відомо про перепис населення у Чехії