Уже всі енергоблоки на українських атомних електростанціях вдалось повернути в роботу, однак це не рятує нашу енергетику від дефіциту. Про це детально розповіли в НЕК "Укренерго".
Українців попередили про значний дефіцит електроенергії через зниження температури
В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей, та, окрім того, погіршують ситуацію мінусові температури, що прийшли в Україну разом з зимою. Однак енергетики зазначають, що роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію.
Джерело:Укренерго