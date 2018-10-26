Українців навчатимуть надавати домедичну допомогу: деталі

У МОЗ вважають, що вміння громадян надавати домедичну допомогу сприятимуть зниженню рівня смертності до приїзду карети швидкої допомоги.

Про це повідомили у прес-службі Центру громадського здоров'я МОЗ України.

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Центр громадського здоров'я МОЗ України, благодійний фонд "Клуб Дивосвіт", Україна-ЮНЕСКО та Всеукраїнський благодійний фонд підписали меморандум про співпрацю задля координації спільних зусиль, спрямованих на підвищення обізнаності та розуміння необхідності навчання навичок надання домедичної допомоги населення незалежно від віку та професії,

– йдеться у повідомленні.

Завдяки соціальному проекту "Хелпер" українці зможуть здобути навички надання домедичної допомоги, щоб у разі потреби вчасно допомогти тому, хто цього потребує.

Тренінги будуть проводитись для дітей та дорослих. Зокрема, МОЗ планує навчити важливих знань і навичок вчителів, які кожного дня передають знання дітям.

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