15:49
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українців не штрафуватимуть за борги по кредитах у період карантину

      - Читать новость на русском
      Українців не штрафуватимуть за борги по кредитах у період карантину / golos.ua/

      Рада 17 березня заборонила всім фінансовим установам нараховувати штрафи, пені по кредитах для населення на період карантину. Це означає, що українцям таки доведеться погашати свої кредити та борги за ними, просто без нарахувань штрафів у період до 3 квітня.

      "Кредити ніхто не скасовував. Відсотки по кредитах треба буде сплачувати, але якщо буде з поважних причин відтермінування цих сплат, банки не мають права здійснювати підвищення відсоткових ставок, нарахуванні штрафів, пені та інше", – сказала на брифінгу заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

      До теми Доставка готівкової валюти в Україну затримується, – НБУ

      Вона додала, що НБУ надаватиме банкам роз’яснення щодо нововведення.

      Але сьогодні є великий сегмент малого і середнього бізнесу, який має кредити в банківському секторі, зауважила Рожкова. Тож в НБУ рекомендують банкам уже починати перемовини про реструктуризацію боргів бізнесу по кредитах.

      Ми закликаємо банки ще раз не застосовувати ніяких кроків, які б погіршили кредитні умови для клієнтів. Тому, я звертаюся зараз до клієнтів, звертайтеся в банки заздалегідь. Ви можете робити це дистанційно, 
      – сказала заступниця голови НБУ.

      Надалі НБУ разом з банками розроблять рекомендації щодо реструктуризації боргів по кредитах, щоб зберегти бізнес та зменшити навантаження на домогосподарства.

      Новина доповнюється…

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 НБУ Гроші Банки Новини України Кредит Штрафи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:09 Коронавірус і вибори: як пандемія вплине на Україну та світ
      Інна Жолобович
      сьогодні , 14:14 Російський спецназівець показав, як він воює на Донбасі: фотодокази
      Михайло Макарук
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 14:05 Як світова криза змінить Україну та світ
      Анатолій Амелін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук