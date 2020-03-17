Українців не штрафуватимуть за борги по кредитах у період карантину

Рада 17 березня заборонила всім фінансовим установам нараховувати штрафи, пені по кредитах для населення на період карантину. Це означає, що українцям таки доведеться погашати свої кредити та борги за ними, просто без нарахувань штрафів у період до 3 квітня.

"Кредити ніхто не скасовував. Відсотки по кредитах треба буде сплачувати, але якщо буде з поважних причин відтермінування цих сплат, банки не мають права здійснювати підвищення відсоткових ставок, нарахуванні штрафів, пені та інше", – сказала на брифінгу заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

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Вона додала, що НБУ надаватиме банкам роз’яснення щодо нововведення.

Але сьогодні є великий сегмент малого і середнього бізнесу, який має кредити в банківському секторі, зауважила Рожкова. Тож в НБУ рекомендують банкам уже починати перемовини про реструктуризацію боргів бізнесу по кредитах.

Ми закликаємо банки ще раз не застосовувати ніяких кроків, які б погіршили кредитні умови для клієнтів. Тому, я звертаюся зараз до клієнтів, звертайтеся в банки заздалегідь. Ви можете робити це дистанційно,

– сказала заступниця голови НБУ.

Надалі НБУ разом з банками розроблять рекомендації щодо реструктуризації боргів по кредитах, щоб зберегти бізнес та зменшити навантаження на домогосподарства.

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