Українців, які отримали легкі травми під час аварії автобуса у Польщі, відвезуть до Львова

Постраждалі українці, які отримали незначні травми 17 серпня під час аварії автобуса у Польщі, відвезуть додатковим автобусом до Львова.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на коментар Генерального консульства України в Любліні.

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У консульстві зазначили, що компанія надіслала додатковий автобус для того, щоб забрати українців, так як деяких постраждалих уже виписують. Проте назвати точну кількість у консульстві поки що не можуть.

"Багатьох виписують", – зазначили в консульстві.

Нагадаємо, що 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.



У поліції сповістили, що всі загиблі та постраждалі в ДТП люди є українцями.