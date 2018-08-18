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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Українців, які отримали легкі травми під час аварії автобуса у Польщі, відвезуть до Львова

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У Польщі розбився автобус з українцями
У Польщі розбився автобус з українцями / tvn24

Постраждалі українці, які отримали незначні травми 17 серпня під час аварії автобуса у Польщі, відвезуть додатковим автобусом до Львова.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на коментар Генерального консульства України в Любліні.

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У консульстві зазначили, що компанія надіслала додатковий автобус для того, щоб забрати українців, так як деяких постраждалих уже виписують. Проте назвати точну кількість у консульстві поки що не можуть.

"Багатьох виписують", – зазначили в консульстві.

Нагадаємо, що 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.

У поліції сповістили, що всі загиблі та постраждалі в ДТП люди є українцями.

Теги: Новини України ДТП в Польщі з українським автобусом Новини Львова Аварії та ДТП Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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