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Українців закликали закидати листами російських тюремників на підтримку Балуха

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Володимир Балух схуд на 30 кілограмів за час голодування
Володимир Балух схуд на 30 кілограмів за час голодування / 24 канал

Учасники глобальної кампанії #SaveOlegSentsov оголосили акцію термінової допомоги українському активісту Володимиру Балуху, який 100-й день голодує у кримській колонії.

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Долучитись до акції просто. Треба роздрукувати підготовлений шаблон листа, підписати та відправити на вказані адреси до приймалень Генеральної прокуратури, Федеральної служби виконання покарань та Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації.

У кожній справі політв’язня за “колективним Путіним” ховаються конкретні виконавці, від рішення яких залежить багато важливих речей – як буде ставитися до політв’язня тюремна адміністрація, чи буде його вчасно відвідувати лікар, чи будуть до нього накладатися дисциплінарні стягнення за найменші порушення режиму тощо. Ми називаємо цих людей на ім’я та звертаємося до них персонально. Вони отримують листи від європарламентарів, членів національних парламентів, посадових осіб Ради Європи та ОБСЄ. Але таких листів мають бути тисячі!
 йдеться у заклику спільноти SaveOlegSentsov.

Листи також можна надсилати електронною поштою.

За словами адвоката Балуха Ольги Дінзе, Володимир Балух за час голодування схуд на 30 кілограмів, а кілька днів тому знову перейшов лише на воду, повністю відмовившись від їжі.

Російських тюремників закликають забезпечити надання постійної кваліфікованої медичної допомоги Балуху, провести неупереджене розслідування його тверджень про знущання за національною ознакою з боку начальника Роздольненського ІТТ капітана поліції Ткаченка.

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Окрім того, у листі клопочуться про проведення спільного візиту української омбудсвумен Денісової та її російської колеги Москалькової до Балуха, щоб перевірити умови утримування. Також закликають не етапувати Володимира Балуха за межі Криму.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?
8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.
 

Теги: Україна – Росія Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму заручники
Джерело: 24 канал
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