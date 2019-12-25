Українців закликають надіслати листа політв’язням: як це зробити

Активісти розпочали традиційний зимовий марафон листів українським політв’язням, які перебувають у російських в'язницях.

Активісти нагадують, що українці можуть надіслати листа і привітати в’язнів із новорічними святами чи просто висловити слова підтримки. Про це повідомили у фейсбук-спільноті активістів на підтримку Олега Сенцова

Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за ґратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України у підвалах окупованого Донбасу… Для них листи із волі — це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка,

— йдеться у повідомленні.

Яких правил треба дотримуватися, щоб листи пройшли "тюремну цензуру"

писати російською мовою;

дотримуватися політичної нейтральності;

вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата;

вкласти у конверт чисті аркуші паперу, російську марку (за наявності) та конверт, якщо сподіваєтеся на відповідь.



Якщо ж полонений перебуває на окупованому Донбасі, варто вписати адресу: Центру громадянських свобод: 01024 Київ, Басейна 9-Г, оф.25.



З детальною інструкцією та адресами в’язниць можна ознайомитися тут.



