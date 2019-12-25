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      Українців закликають надіслати листа політв’язням: як це зробити

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      Зимовий марафон листів українським політв’язням / Фейсбук-спільнота активістів на підтримку Олега Сенцова

      Активісти розпочали традиційний зимовий марафон листів українським політв’язням, які перебувають у російських в'язницях.

      Активісти нагадують, що українці можуть надіслати листа і привітати в’язнів із новорічними святами чи просто висловити слова підтримки. Про це повідомили у фейсбук-спільноті активістів на підтримку Олега Сенцова 

      Зимові свята в неволі будуть зустрічати щонайменше 87 громадян України за ґратами в Росії та окупованого Криму, і щонайменше 250 громадян України у підвалах окупованого Донбасу… Для них листи із волі — це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка,
      — йдеться у повідомленні.

      Яких правил треба дотримуватися, щоб листи пройшли "тюремну цензуру" 

      • писати російською мовою; 
      • дотримуватися політичної нейтральності; 
      • вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата; 
      • вкласти у конверт чисті аркуші паперу, російську марку (за наявності) та конверт, якщо сподіваєтеся на відповідь.


      Якщо ж полонений перебуває на окупованому Донбасі, варто вписати адресу: Центру громадянських свобод: 01024 Київ, Басейна 9-Г, оф.25.

      З детальною інструкцією та адресами в’язниць можна ознайомитися тут.


       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики В'язниця Новорічні свята Українці в полоні РФ Заручники Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Окуповані території
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