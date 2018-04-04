Українців застерегли від поїздок до Бразилії через небезпечну епідемію

У Бразилії – спалах епідемії жовтої лихоманки. Тож МЗС України рекомендує українцям, які подорожують до Бразилії, убезпечити себе від зараження, а саме – зробити щеплення.

Про це у Twitter повідомила консульська служба МЗС.

Зокрема, спалах епідемії жовтої лихоманки зафіксовано у штатах Ріо-де-Жанейро, Сан Пауло, Мінас Жераїс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

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"Станом на 2 квітня 2018 року відсутня вимога щодо обов’язкового щеплення проти жовтої лихоманки для туристів при в’їзді до Бразилії (крім туристів, які подорожують з Анголи та Демократичної Республіки Конго). Проте Всесвітня організація охорони здоров’я проводить активну роботу з інформування туристів щодо необхідності щеплення проти вірусу жовтої лихоманки", – мовиться у повідомленні консульська служба МЗС України.

Зазначимо, що українці, які вже перебувають у Бразилії, можуть зробити щеплення у медпунктах на території країни. Не підлягають вакцинації діти до 9 місяців, вагітні жінки; особи з важкими формами алергії на білок та особи з важким імунодефіцитом.

Якщо українці таки виявили у себе захворювання, їм рекомендують звернутися до медустанов для отриманням допомоги. Також у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до посольства України у Бразилії за номером телефону: (00 5561) 3365 1457; (00 5561) 9 83052249, а також на адресу електронної пошти: [email protected]